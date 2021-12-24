أبرز قرارات مساندة ودعم القطاع السياحى فى 2021

اتخذت وزارة السياحة والآثار عدد من القرارات لدعم القطاع السياحي خلال 2021 من بينها استمرار تطبيق مجموعة من القرارات دعماً للقطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وتشمل الآتي:

تجديد مهلة إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى في 31 ديسمبر 2021.

تخفيض النسبة التي تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز اعتباراً من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021 ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021، ثم مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب.

إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً (اعتباراً من 1 مايو 2022 للمدن المذكورة و 1 نوفمبر 2021 لباقى المدن) –الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية (أبريل 2020 حتى أكتوبر 2021).

تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتبارًا من يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022.

صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021) – وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022 – الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين مباشرة إلى المحافظات السياحية (من يونيو2020 حتى 30 أبريل2021).

تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022) – منح مهلة للفنادق العائمة العاملة في بحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف حتى 30 أبريل 2022.

مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين إلى نهاية ديسمبر 2021

موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنت حتى أبريل 2022.

مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر2021 و يناير 2022.

إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 (كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020).

تخفيض 50% علي أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر" (يناير – مايو 2021).