الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز قرارات مساندة ودعم القطاع السياحى فى 2021

اجراءات دعم السياحة
اجراءات دعم السياحة

اتخذت وزارة السياحة والآثار عدد من القرارات لدعم القطاع السياحي خلال 2021 من بينها استمرار تطبيق مجموعة من القرارات دعماً للقطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وتشمل الآتي:

 

تجديد مهلة إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى في 31 ديسمبر 2021.

 

تخفيض النسبة التي تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز اعتباراً من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021 ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021، ثم مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب.

 

إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً (اعتباراً من 1 مايو 2022 للمدن المذكورة و 1 نوفمبر 2021 لباقى المدن) –الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية  (أبريل 2020 حتى أكتوبر 2021). 

 

تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتبارًا من يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022.

 

 صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل 2020  حتى  31 أكتوبر 2021) – وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022 – الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين مباشرة إلى المحافظات السياحية (من يونيو2020 حتى 30 أبريل2021). 

 

تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022) – منح مهلة للفنادق العائمة العاملة في بحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف حتى 30 أبريل 2022.

 

مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين إلى نهاية ديسمبر 2021 

 

موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية  إلى 15 سنت حتى أبريل 2022.

 

 مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر2021 و يناير 2022.

 

 إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 (كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020).

 

تخفيض 50% علي أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر" (يناير – مايو 2021).

وزارة السياحة والآثار أزمة فيروس كورونا المشروعات الفندقية المنشآت الفندقية والسياحية المحافظات السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

تمهيدًا لبدء الرحلات.. «السياحة» تطالب شركات العمرة بتسجيل بياناتها

خبراء بريطانيون: حالات الإصابة بأوميكرون أكثر اعتدالاً من دلتا

رد نارى من زوجة مؤمن زكريا بعد شائعة وفاته

حكايات وأسرار زاهى حواس

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى