الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد طبى مصرى يصل قطاع غزة (صور)

وفد طبي مصري يصل
وفد طبي مصري يصل قطاع غزة

وصل وفد طبي مصري، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة المحاصر، لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين الفلسطينيين.

وفد طبي مصري في غزة

ويضم الوفد الطبي المصري عددا من الأطباء في مختلف التخصصات، أبرزها الجراحة العامة وجراحة عظام والقلب، وهي تخصصات تحتاجها مستشفيات القطاع المحاصر.

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وفد طبي مصري يصل قطاع غزة 

ومن المقرر أن يباشر الوفد الطبي المصري مهامه داخل مستشفيات القطاع المحاصر، وسط ترحيب ضخم من الفلسطينيين هناك.

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وفد طبي مصري يصل قطاع غزة 

مصر تستمر في إعادة إعمار غزة 

وتستمر مصر في عمليات الإعمار داخل قطاع غزة المحاصر، إذا أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة إعادة الإعمار، الأسبوع الماضي، ضمن المنحة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبلغ 500 مليون دولار.

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وفد طبي مصري يصل قطاع غزة 

وتضم المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة ستة مشروعات مهمة، تعمل على تنمية البنية التحتية للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى تحريك سوق العمل، وحل أزمة التكدس المروري والإسكان وغيرها. 

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وفد طبي مصري يصل قطاع غزة 

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