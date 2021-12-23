الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إصابة 7 من العاملين فى «الدفاع الأمريكية» بكورونا

كورونا
كورونا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنها سجلت إصابة 7 من العاملين بها بفيروس كورونا  بعد أن زاروا الأسبوع الماضي قواعد عدة منها قيادة المحيطين الهندي والهادئ في هاواي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، في بيان، نقلته “رويترز”: “إن الفريق، الذي ضم مدنيين وعسكريين، توجه إلى قواعد في ميشيغان وكولورادو وهاواي وكاليفورنيا ونبراسكا في إطار زيارة قامت بها نائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس، للقواعد والقيادات الأمريكية”.

وكان أفراد الفريق قد تلقوا تطعيما مضادا لعدوى فيروس كورونا وخضعوا لاختبار الفيروس قبل الجولة، حسب البيان.

وقال كيربي: “إن من ثبتت إصابتهم من أعضاء الفريق عقب زيارة الأسبوع الماضي وضعوا في حجر صحي، لكن هيكس نفسها جاءت نتيجة فحصها سلبية”.

وأضاف المتحدث: “أن البنتاغون يتصل بجميع الفنادق والقواعد والعاملين الآخرين الذين ربما خالطوهم”.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان  الحكومة اليابانية، أن القوات الأمريكية في اليابان لم تقم بإجراء فحص كورونا لأفرادها عند مغادرتهم الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤول حكومي في وقت سابق أن القوات الأمريكية بأكملها في اليابان لم تقم بإجراء اختبارات PCR على الأفراد عند المغادرة.

ووفقا لرويترز يأتي الاعلان الياباني بعد الإبلاغ عن إصابات جماعية في معسكر "كامب هانسن" التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا في وقت سابق من الشهر.

وتم تسجيل ما مجموعه 227 إصابة بكورونا في "كامب هانسن" حتى صباح الخميس، وفقا للحكومة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي دوري: "لقد طلبنا من الجانب الأمريكي تنفيذ الاجراءات القصوى بشكل شامل لمنع انتشار العدوى".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية الأمريكية أعلنت أول أمس الثلاثاء، أن أكثر من 70 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد التي تم تسجيلها على مدار الأسبوع الماضي سببها على الأرجح متحور "أوميكرون" الجديد.

 

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