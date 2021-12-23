رفع 30 طن قمامة فى حملات نظافة مسائية بقرية البرجاية بالمنيا

تمكنت حملات النظافة المسائية بالوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا من رفع 30 طنا من المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقرية وتوابعها، ونقلها للظهير الصحراوي الغربي كما تم متابعة أعمال الحملة المتنقلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

حملات نظافة مسائية بقرية البرجاية بالمنيا

قال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية أن قسم البيئة بالوحدة المحلية واصل أعماله بتكثيف الحملات المسائية بشوارع ومداخل القرية وتوابعها وقام برفع 30 طن قمامة ومخلفات من قري دماريس وصفط والبرجاية ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

حملات نظافة مسائية بقرية البرجاية بالمنيا

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين، مشيرا إلى قيام رئيس الوحدة المحلية بالقرية بمتابعة أعمال الحملة المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للحد من انتشار كورونا.