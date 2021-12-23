استمرار تسجيل العديد من إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في أستراليا، أعلنت السلطات الصحية 5 آلاف و715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، توجد من بينهم 347 حالة في المستشفيات.

وآسيويا، سجلت إندونيسيا 136 إصابة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و261 ألفا و72 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و34حالة وفاة .

وسجلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية ألفا و932 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 826 ألفا و423 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و579 حالة .

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل اربع إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و434 حالة والوفيات إلى 3006 حالات.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، اليوم تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و582 ألفا و368 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 28 ألفا و54 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بورثوم ألو/ البنغالية.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 854 إصابة جديدة و 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 613 ألفا و 59 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 8257 حالة وفاة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 429 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي سنغافورة، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 277 ألفا و 42 إصابة. كما سجلت حالتين وفاة واحدة، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 818 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 119 ألفًا و 789 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 147 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 11 مليونا و769 ألفا و921 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 147 ألفا و720 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 حالة وفاة، و44 ألفا و595 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 136 ألفا و245 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و517 ألفا و54 إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 17 حالة وفاة، و10 آلاف و549 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و840 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و242 ألفا و545 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 147 ألفا و685 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 625 حالة بعد تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وسجلت رومانيا 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و37 حالة وفاة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد 19 ألفا و904 حالات إصابة نشطة.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 224 ألفا و169 حالة، والوفيات إلى 1501 حالة .

وسجلت مالطا 733 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 لتصل بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في البلاد 4 آلاف و44 حالة.

وفي المجر، تم تسجيل 3 آلاف و586 حالة إصابة بفيروس كورونا و140 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية هناك تسجيل 7682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن تلك هي الزيادة اليومية الأقل منذ بداية نوفمبر الماضي، مشيرا إلى انخفاض عدد المرضى بالمستشفيات بحوالي 1400 حالة على مدار الأسبوع الماضي ليصبح حوالي ثلاثة آلاف حالة. يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونين و400 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 35 ألف حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1203 إصابات جديدة و17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 689 ألفا و151 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5449 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 6667 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 65 ألفًا و 603 إصابات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 20 ألفًا و 198 حالة عقب تسجيل 71 حالة على مدار أمس.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 30 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 287 ألفا و 202 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 518 حالة .

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية ألف و722 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الدنمارك 11 ألفا و874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، لترتفع بذلك إجمالي الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 128 ألفا وو932 حالة.

وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 17 ألفًا و 156 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، و 616 حالة وفاة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 17 ألفًا و 426 حالة إصابة على مستوى البلاد، بينما بلغت حصيلة الوفيات 93 ألفًا و 445 حالة وفاة .

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 7411 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 680 ألفًا و 375 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5890 حالة عقب تسجيل 47 على مدار الأسبوع الماضي.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 234 ألفا و959 حالة والوفيات إلى 1899 حالة.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 269 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 222 ألفًا و 333 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7868 حالة وفاة.

وفي البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 286 ألفا و 792 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و243 حالات.

وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا بوفاة 75 شخصا وإصابة 21 ألفا و156 آخرين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلد، الأكثر تضررا من الفيروس في أفريقيا، إلى 90 ألفا و662 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و374 ألفا و262 إصابة.

وفي غانا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 134 ألفا و555 حالة والوفيات إلى 1269.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4035 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و413 حالة والوفيات إلى 2991.

فيما سجلت السنغال 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد إلى 105 حالات إصابة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 3746 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 274 ألفًا و 654 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5356 حالة عقب تسجيل وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 168 ألفا و409 حالات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51 مليونا و549 ألفا و646 حالة، كما تم تسجيل 1349 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 810 آلاف و475 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل تسجيل 3101 إصابة و117 وفاة جديدة بوباء (كوفيد-19) كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و222 ألفا و928 إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 618 ألفا و91 حالة وفاة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و 397 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و932 ألفا و989 حالة، كما سجلت 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و166 حالة.