الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

واردات الهند من النفط تقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر في نوفمبر

النفط
النفط

قفزت واردات الهند من النفط الخام في نوفمبر إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مع استعداد شركات التكرير لزيادة الانتاج توقعا لارتفاع الطلب في البلد ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات نُشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط اليوم الخميس ارتفاع واردات النفط الهندية الشهر الماضي 7.5 بالمئة مقارنة مع أكتوبر، كما زادت 0.5 بالمئة مقارنة معها قبل عام إلى 18.37 مليون طن.
وتزامن ارتفاع الواردات مع زيادة تكرير الخام في البلاد لأعلى مستوى منذ فبراير 2020.

وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف "زادت واردات الخام مع ارتفاع استهلاك المصافي توقعا لنمو الطلب في الربع الرابع".

وزاد نصيب نفط الشرق الأوسط من الواردات الهندية الإجمالية إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في نوفمبر، مع عزوف شركات التكرير عن الخامات الأعلى سعرا المرتبطة بمزيج برنت والقادمة من أماكن أبعد.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية، أن واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر ارتفعت 11.1 بالمئة إلى 17.09 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، تراجعت واردات الخام حوالي ثلاثة بالمئة من سبتمبر .

وصعدت واردات المنتجات النفطية حوالي 28 بالمئة إلى 4.10 مليون طن مقارنة بأكتوبر 2020 في حين قفزت الصادرات 38 بالمئة.

وتملك الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، طاقة تكريرية فائضة وتصًدر أيضا وقودا مكررا.

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بدعم من الحكومات فى الدول المستهلكة للنفط بشأن مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون»، وعودة حركة النقل والطائرات التى تعمد اعتمادًا كليًا على الوقود التقليدي.  

الواردات الهندية واردات النفط الهندية الخام النفط الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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