الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بإجبار عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه فى السلام

متهمين
متهمين

أقرت النيابة العامة بالسلام، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض. 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأقر المتهمون بإرتكابهم واقعة التعدى على المجنى عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم، ونصب المجنى عليهم فى 50 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه واحتجازه داخل أحد المخازن وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من عامل يتهم 3 أشخاص باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين عامل السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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حبس 3 متهمين بإجبار عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه فى السلام

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