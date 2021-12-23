حبس المتهمين بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج فى المرج

أقرت النيابة العامة بالمرج، اليوم الخميس، بحبس 3 متهمين بسرقة سيارة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات، وتمكنوا من سرقة سيارتين بأسلوب كسر الزجاج بغرض تفكيكها والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص أثناء سرقتهم سيارة وعثر بحوزتهم علي سلاح أبيض سنجة وتم واقتيادهم لقسم الشرطة وبإجراء التحريات اللازمة حول المتهمين تبين بأنهم مسجلون فى قضايا سرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة قبل تفكيكها .

وباستدعاء أحد المجني عليهم تعرف على السيارة، واتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.