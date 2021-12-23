الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منتدى اقتصادى مصرى جزائرى فى الثلث الأول من 2022

الاقتصاد
الاقتصاد

أعلن مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر لدى الجزائر، أنه جرى الاتفاق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري المصري، وتنظيم منتدى اقتصادي له في الثلث الأول من العام المقبل.

وأوضح المستشار التجاري بالسفارة المصرية الدكتور ياسر قرني - لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أن الاتفاق جرى خلال لقاء العمل الذي انعقد اليوم، عبر تقنية (فيديو كونفرانس) بين المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، والمدير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء العز.

وأضاف الدكتور ياسر قرني أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية المصرية-الجزائرية، وبحث آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على الصعوبات والرهانات التي تواجه اقتصاد البلدين؛ من خلال تكثيف التبادل التجاري البيني، وتوحيد المواقف في المنتديات الدولية والإقليمية، وكذلك العمل على تعزيز الروابط وتبادل الوفود الاقتصادية بين الغرفتين.

وتابع المستشار التجاري بالسفارة المصرية قائلًا: إن الطرفين أكدا أهمية تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات متعددة الأطراف في مختلف المجالات، ولاسيما توحيد الرؤي والتوجهات والمواقف في إطار جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، والتي تترأس مصر دورتها الحالية.

يذكر أن مجلس الأعمال الجزائري-المصري، الذي تقرر تفعيله اليوم، تم إنشاؤه رسميا في 2019.

مكتب التمثيل التجاري الغرفة الجزائرية منتدى اقتصادي مجلس رجال الأعمال الجزائري المصري الجزائر

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