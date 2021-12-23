الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية ألمانية تفرض الارتداء الإجباري للكمامة في النوادي وصالات الرقص

ألمانيا
ألمانيا

تعتزم ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية السماح للنوادي بفتح أبوابها بحد أقصى نصف سعتها اعتبارا من الثامن والعشرين من الشهر الجاري مع تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة وحتى أثناء الرقص أيضا.


جاء ذلك وفقا لمرسوم كورونا الجديد الذي أقرته حكومة الولاية الواقعة شمالي ألمانيا اليوم الخميس.
 

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض قاعدة "2 جي+" التي تقصر الدخول على الملقحين والمتعافين الذين لديهم نتيجة سلبية لاختبار حديث لكورونا.


ولن يزيد عدد الحضور في هذه الأماكن عن 1000 شخص يسمح لهم بتناول مشروباتهم أو مأكولاتهم في أماكن ثابتة وقوفا أو جلوسا على الطاولات.
 

وستسري القيود على كثافة الحضور وقاعدة "2 جي+" والارتداء الإجباري للكمامة على حفلات الرقص أو الفعاليات المشابهة في المطاعم.
 

ويحظر المرسوم الجديد لكورونا الفعاليات الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية أو في القطاع الرياضي التي يشارك فيها أكثر من 1000 مشاهد سواء في قاعات مغلقة أو في الهواء الطلق.

كورونا المانيا الملقحين المطاعم كوفيد

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