الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس الصندوق السعودى للتنمية يستقبل وزير التنمية الاجتماعية للسودان

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، اليوم، في مقر الصندوق السعودي للتنمية، الدكتور أحمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية للسودان.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة التنموية من خلال المشاريع والبرامج التنموية التي يموّلها الصندوق لدعم السودان، كما أوضح الرئيس التنفيذي أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل على المساهمة في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للوصول نحو النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل 18 مشروعًا تنمويًا في السودان، للمساهمة في تمويل ودعم قطاعات المياه والنقل والاتصالات، وتنمية البنية التحتية والزراعة بالإضافة للصناعة والتعدين.

سلطان بن عبد الرحمن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية للسودان المملكة التنموية البرامج التنموية أهداف التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الأزمة الاقتصادية تخطف "فرحة الميلاد" من بيوت لبنان

سهرة «سوبر ستار» على شاشة «سى بى سى» ليلة رأس السنة

زوجة جابر عصفور تكشف حالته الصحية: «دعواتكم له»

غدًا.. قطع التيار الكهربائى عن قرية صفط الشرقية بالمنيا

خبراء: الجنيه يصمد أمام العملات الأجنبية بفضل الإصلاحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى