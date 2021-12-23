رئيس الصندوق السعودى للتنمية يستقبل وزير التنمية الاجتماعية للسودان

استقبل سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، اليوم، في مقر الصندوق السعودي للتنمية، الدكتور أحمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية للسودان.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة التنموية من خلال المشاريع والبرامج التنموية التي يموّلها الصندوق لدعم السودان، كما أوضح الرئيس التنفيذي أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل على المساهمة في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للوصول نحو النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.