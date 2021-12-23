الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق «مصر - الإسكندرية الزراعى»

حادث
حادث

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع أمام مزلقان زكي بمدينة قها عقب تصادم 7 سيارات.


ونسقت الأجهزة التنفيذية مع رجال المرور برفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات بعد توقفها لمدة نصف ساعة.


تلقى اللواء مصطفى غالب، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مزلقان زكي.


وانتقل على الفور الرائد حسام الحسيني، رئيس مباحث قسم قها، وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل، وتسبب في تصادم  7 سيارات أخرى.


وأسفر الحادث عن إصابة شخصين دون وقوع فيات، تم نقل المصابين لمستشفى طوخ، وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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