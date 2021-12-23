الانبا اسحق يلتقي مجلس كنيسة القديس الأنبا صموئيل المعترف بطما

التقى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، بدير القديس القمص يسى ميخائيل بمدينة طما التابعة لمحافظة سوهاج، بالقس كاراس جرجس وأعضاء مجلس كنيسة القديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة طما، بحث نيافته مع الحضور عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالكنيسة، وأيضاً المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المجلس.

وأكد نيافته على أن مجلس الكنيسة هو امتداد لعمل الشمامسة السبعة في الكنيسة الأولى، يكرسون جهودهم متضامنين بروح واحدة من أجل تدبير أمور الكنيسة الإدارية والمالية، وجميعهم يمارسون عملهم تحت إشراف الرئاسة الكنسية.

ويواصل الانبا اسحق أسقف طما لقاءاته مع مجالس كنائس الايبارشية والخدام والكهنة بها، وذلك بهدف دعم التواصل والحوار معهم ، ومتابعة الشئون الرعوية بمختلف الكنائس التابعة لايبارشية طما.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد 25 نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويستمر اكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7 يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم .