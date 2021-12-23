الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة البساتين تُحيل تاجر للمحاكمة بتهمة الغش التجاري

نيابة
نيابة

قررت نيابة البساتين إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، فى اتهامه باستغلال جراج سيارات وبيع كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وبدون مستندات فى دائرة القسم، ووجهت له النيابة تهمة الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدة أشخاص باستغلال جراج كائن أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين فى تخزين كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بداخله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط حارس الجراج المشار إليه وعثر بداخل الجراج على (كمية من اللحوم وزنت 950 كيلو جرام "مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" - أدوات طهى).

بمواجهته أقر بأن الجراج حراسته مستأجر لصالح أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، حيث يحضرون للجراج ليلاً لطهى وجبات غذائية وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة لحوم منتهية الصلاحية الغش التجاري لحوم مجهولة المصدر وجبات غذائية قسم شرطة البساتين

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