في يوم ميلاده.. تفاصيل زيجتان لسلطان الطرب أثارت الجدل

يصادف اليوم الخميس، ذكرى ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف، صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في الشرق الأوسط.

نشأته

ولد جورج وسوف في مدينة حمص بسوريا، في 23 ديسمبر 1961، وبدأ الغناء وهو في الـ14 من عمره، وانطلق من سوريا من خلال غنائه موال "حاصبيا" في مطعم الحديقة الخضراء.

وتزوج أبو وديع مرتين فقط، ويستعرض الدستور في السطور التالية تفاصيل زيجات سلطان الطرب..

شاليمار شبلي

تعرف الفنان جورج وسوف على زوجته الأولى شاليمار كرم شبلي خلال إحياء إحدى حفلاته وكان وقتها في الـ21 من عمره، ديانة جورج وسوف المسيحية وزوجته مسلمة سنية، لذا رفض أهلها الزواج نهائيًا، فقاموا بالزواج المدني في مدينة باريس بدون علمهم واستمرت تلك الزيجة لمدة ٣٠ عامًا، رزق منها خلالها بأولاده وديع، حاتم، وجورج جونيور، وانفصلوا منذ ٦ سنوات، وعندما مرض أبو وديع وقفت إلى جانبه في وعكته الصحية الأخيرة وكانت بالنسبة له كالام التي ترعى وليدها.

ندى زيدان

تزوج الفنان جورج وسوف بعد انفصاله عن زوجته الاولى بعامين من بطلة الراليات القطرية الجنسية الفلسطينية الاصل الكابتن ندى زيدان و كان التقى بها في مستشفى سبيتار في قطر عندما كان يتعالج بعد تركيبه مفصلين في قدميه، وكانت هي تعمل هناك رئيسة قسم شئون اللاعبين، بالإضافة إلى كونها بطلة راليات.

وأشرفت زيدان على حالة الفنان جورج وسوف وقالت في أحد اللقاءات الصحفية إن زواجها منه كونه مسيحيا كان على الطريقة الإسلامية على يد مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون، كما قدم لها خاتم زواج أحضره لها مخصوص من إيطاليا، و أنجب منها ابنته الوحيدة التي أطلق عليها اسم عيون.

وأقامت ندى مع وسوف في بلدة الكفرون بريف حمص ثم غادروا معًا إلى السويد وبعد عامين فقط من الزواج قرروا الطلاق والانفصال النهائي وقامت هي برفع دعاوى طلاق عليه، وقالت فيها انها اكتشفت ارتداده عن الإسلام بعدما اسلم وتزوجها على الطريقة الشرعية الاسلامية لذلك لم تقدر على ان تخون دينها وحتى تبقي في عيون ابنتها بطلة محافظة على دينها.