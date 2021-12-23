الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 138 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن فى الغربية

ضبط أدوية بيطرية
ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 138عبوة أدوية بيطرية لنحو 20 صنفًا مختلفا، مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل مخزن غير مرخص بكفر العرب مركز زفتى..

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية من الطب البيطرى بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بمركز زفتى، وضبطت اللجنة عبوات أدوية بيطرية لنحو 20 صنفا، محظور تداولها بالأسواق ومجهولة المصدر، بإجمالى 138 عبوة داخل مخزن غير مرخص بقرية كفر العرب بمركز زفتى.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها بشأن الواقعة والمضبوطات.

ضبط السيرة الذاتية عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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