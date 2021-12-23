الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى 15 مايو

حبس
حبس

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، اليوم الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط عاطلين- لهما معلومات جنائية- وبحوزتهما بطارية سيارة وسلاح أبيض "سكين" وزرادية.

وبمناقشتهما عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبإرشادهما نجح ضباط مباحث القسم في التوصل للمجنى عليه (مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه اتهمهما بالسرقة. 

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" ، وأقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب .. كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بطاريات السيارات سلاح أبيض سرقة بطاريات السيارات قسم شرطة حلوان قسم شرطة 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

من أبرزها القاهرة الكبرى.. خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

بعد تعرض جيلان علاء للتنمر بسبب أنفها ووجهها.. كيفية مواجهة المتنمرين

مدبولى: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب النمو السكانى لمدة 200 سنة

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

«الصحة»: تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا بلقاح كورونا يقلل فرص إصابتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل