حبس عاطلين بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، اليوم الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط عاطلين- لهما معلومات جنائية- وبحوزتهما بطارية سيارة وسلاح أبيض "سكين" وزرادية.

وبمناقشتهما عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبإرشادهما نجح ضباط مباحث القسم في التوصل للمجنى عليه (مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه اتهمهما بالسرقة.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" ، وأقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب .. كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بدائرة القسم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.