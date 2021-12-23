الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الصحة»: تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا بلقاح كورونا يقلل فرص إصابتهم

تطعيم الأطفال بلقاح
تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 18 سنة خطوة مهمة لتقليل فرصة إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن جميع اللقاحات المستخدمة في تطعيم المواطنين سواء كبار السن أو الاطفال آمنة وفعالة ومجانية، مطالبة المواطنين بالحرص على الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس للوقاية من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة.

وشددت أنه يمكن التسجيل للحصول على اللقاح سواء للكبار أو الأطفال عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي اللقاح: 

www.egcovac.mohp.gov.eg  

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 670 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314452 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 377960 من ضمنهم 314452 حالة تم شفاؤها، و21500 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا تطعيم الأطفال

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