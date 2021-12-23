الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

مؤسسة «نعمة ورسالة» للتنمية الكاثوليكية ترعى نهائي بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

الكنيسة
الكنيسة

قامت مؤسسة “نعمة ورسالة” للتنمية الكاثوليكية، برعاية احتفال نهائي بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي الهمم، بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وفق ما ذكرت صفحة المرقسية الكاثوليكية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بحضور الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

حضر أيضًا نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام، وشكر نيافة الأنبا دانيال منظمي البطولة من مسؤولي هيئة قناة السويس.

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