بيع 16 محلًا تجاريًا في مزاد علني بالشيخ زايد

عقد جهاز مدينة الشيخ زايد برئاسة المهندس مصطفى فهمي، جلسة مزاد علني بمقر مسرح مدرسة الحي الأول التجريبية أمس الأربعاء لبيع 16 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 12 و81 مترًا مربعًا.

وأوضح مصطفى فهمي، رئيس الحي، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 16 محلًا تجاريًا وأيضًا عن تحديد نشاط لكل محل تجاري بمختلف الأنشطة (سوبر ماركت - كافيتريا - مجمدات - دراي كلين - كوافير رجالي - كوافير حريمي - منتجات ألبان - عصائر - خضار وفاكهة - خدمات محمول) بسعر يتراوح من 21 ألف جنيه للمتر مربع الواحد إلى 92 ألف جنيه.

وقال رئيس الجهاز إن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (59) لسنة 1979 واللائحة العقارية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.

تطوير ورفع كفاءة أعمال الطرق بالشيخ زايد

وعلى صعيد آخر، قال المهندس أسامة فكري، نائب رئيس جهاز المدينة والمشرف على أعمال الطرق بالمدينة، إنه هناك توجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق داخل وخارج المدن.

وأضاف فكري أنه تم التنسيق مع شركات المقاولات المتخصصة بأعمال الطرق بالقيام بأعمال الصيانة وعمل المرمات بالإسفلت ورفع كفاءة الطرق وكذا أعمال دهانات المطبات بالأحياء الخامس والحادي عشر بالمدينة.

وتابع نائب رئيس الجهاز أنه سيتم إعادة ترميم الشوارع الداخلية والخارجية بالمدينة، موضحًا أنه سيتم استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق تباعًا لتشمل كل أنحاء المدينة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال الجودة المطلوبة لظهور مدينة بالمظهر الحضاري اللائق.