«الصحة» تعلن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومي 24 و25 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هذه التخصصات تشمل نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية و خدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القوافل ستكون في محافظات الجيزة - دمياط - الغربية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ97 ألفاً و337 مواطنا من خلال 78 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 14 ألف و177 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 19 ألف و310 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 987 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 6 آلاف و343 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و952 مواطنا بأسيوط، و3 آلاف و697 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 2974 مواطناً بالإسماعيلية، و 1249 مواطناً بالأقصر، و 1021 مواطناً بالبحر الأحمر، و6 آلاف و 893 مواطناً بالبحيرة، و7 آلاف و 371 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و 621 مواطناً بالدقهلية، و 854 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و 731 مواطناً بالشرقية، و3 آلاف و968 مواطناً بالفيوم.

وأضاف "طه" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ6 آلاف و 960 مواطناً بالقاهرة، و4 آلاف و 523 مواطناً بالقليوبية، و3 آلاف و803 مواطناً بالمنوفية، و5 آلاف و337 مواطناً بالمنيا، و1980 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و832 مواطناً ببني سويف، و1383 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و 13 مواطن بسوهاج، و2796 مواطناً بكفر الشيخ، و1354 مواطناً بمطروح، و2052 مواطناً بقنا، و3 آلاف و538 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 5 آلاف و92 مواطناً بدمياط.