«بوست في حب شطارتها».. محمد على رزق يُشيد بـ«مايان السيد»

أشاد الفنان محمد على رزق بالفنانة مايان السيد، بعد تألقها فى حكاية «حلم حياتي»، ضمن حلقات مسلسل «إلا أنا».

وقال محمد على رزق فى منشور مصحوب بصورة مايان السيد فى المسلسل:«بوست في حب مايان السيد وجمال مايان السيد وشطارة مايان السيد».

وأثار المسلسل الذي يعرض حاليًا، إعجاب المشاهدين وتصدر تريند "جوجل".

وتدور أحداث “حكاية حلم حياتي”، حول فتاة تدعى خديجة تجسد دورها مايان السيد، وهي في التاسعة عشرة من عمرها تعاني من التوحد، مع والعها بالتمثيل تبدأ بالمشاركة بمسرح الجامعة لتتعرض لتنمر من قبل زملائها، الأمر الذي يدفع والدها لرفع قضية ضد المتنمرين لرد حق ابنته.