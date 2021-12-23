الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

مدبولى: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب النمو السكانى لمدة 200 سنة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب النمو السكاني في مصر لمدة لا تقل عن 200 سنة مستقبلية، مؤكدًا أن التنمية التي حدثت هنا ليس مجرد انتقال من مكان لآخر وإنما تأتي فى إطار التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وهو التحدي الذي يواجهنا لأن العمل ليس منشآت فقط، قائلا:"الحكومة مش بتعزّل من وسط البلد". 

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، أن اليوم تاريخي حيث تعقد الجلسة رقم 174  للمرة الأولى في العاصمة الإدارية بعد خمس سنوات فقط كانت هذه المدينة مجرد حبر على ورق ومخططات فقط، مؤكدا أن ما تحقق اليوم يسجل كإنجاز يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته وتوجيهاته المستمرة في كل خطوة  بهذه المشروعات، كما يحسب للحكومة بكل وزاراتها وجهاتها وأجهزتها التي قامت بتنفيذ مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجهات والشركات المختلفة، لافتا إلى أن ما تحقق من أعمال قد يستغرق فترات زمنية لا تقل عن 15 أو 20 عاما في دول أخرى، وهو ما يدعوني لتوجيه الشكر لكل من أسهم في ظهور هذه المدينة للنور لتسطع أمام العالم بأسره كبداية للجمهورية الجديدة.

وشدد مدبولي على أن التحدي الأكبر أمام الدولة هو تطوير أداء الموظف، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير ولن يحدث في يوم وليلة، متابعًا: «الانتقال يتم تدريجيًا نظرا لعدم اكتمال بعض البنية الرقمية وإجراء ربط تجريبي، فمن الممكن أن تكون المباني جاهزة تماما ولكن مع التجريب تظهر احتياجات تحتاج التعديل».

وأردف: «أوجه كل الشكر والتقدير للرئيس على كل هذا الجهد والإرادة غير المسبوقة، وكل الشكر لكل من بذل جهدا في بناء هذا الصرح». 

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء جلسة العاصمة الإدارية الحكومة

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