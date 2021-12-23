الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أنا قبلت «المماليك» عشان الفلوس.. تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل تتصدر «جوجل»

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند محرك البحث العالمي “جوجل” بعد تصريحاتها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمسلسل الجديد "المماليك" والذي سيتم عرضه الفترة المقبلة على قناة النهار.

سعيدة بالعمل مع جميع طاقم عمل المسلسل:

قالت رانيا يوسف أمس خلال المؤتمر إنها سعيدة بالعمل مع جميع أبطال المسلسل وقالت: "سعيدة بوجودي ومشاركتي في مسلسل المماليك، وأتمنى أن ينال إعجاب جمهوري الغالي.. انتظروا بداية المسلسل على قناة النهار يوم 1 يناير 2022".

قبلت الدور عشان الفلوس:
مازحت الفنانة رانيا يوسف منتج المسلسل حازم فودة وقالت: "أنا قبلت الدور ده بس عشان الفلوس الدنيا غليت وأنا فلوسي بتخلص بسرعة مع إنك مش مديني أجر كبير".

أجسد شخصية هند العباسي:
كشفت الفنانة رانيا يوسف النقاب عن الدور الذي تلعبه خلال أحداث المسلسل وقالت إنها تجسد شخصية سيدة اسمها هند العباسي، وهي فتاة فقيرة تصل إلى القمة، من خلال اعتمادها على كل الفرص المتاحة أمامها وتستغلها أحسن استغلال لصالحها،  ولكنها فجأة تتعرض إلى خسارة فادحة.

الحياة مش كلها مكسب:
وعند سؤالها هل شخصية هند العباسي مثالية من وجهة نظرها قالت: شخصية هند العباسي زي أي شخصية في الدنيا، هنشوف هتخسر إيه خلال الرحلة دي لأن الحياة مش كلها مكسب.

أنا قابلت هند العباسي في الحقيقة:
وقالت رانيا يوسف عن هند العباسي: "صادفت وقابلت  شخصية هند العباسي في الحقيقة، وجودة السيناريو شجعتني على قبول الدور، والشخصية اللي بقدمها وهتشوفوها قدامكم مركبة وصعبة، وبالرغم من كل ده صادفتها في حياتي كتير، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي بتفرض على البعض إنهم يقدموا تنازلات تحت دعوى الحاجة".

من الحلقة الرابعة في مفاجآت كتير:
وقالت رانيا يوسف إن هناك مفاجآت كثيرة في أحداث المسلسل بداية من الحلقة الرابعة وقالت: "هتشوفوا العجب من الحلقة الرابعة وهتعرفوا الأسباب التي خلت هند شخصيتها تتحول من شخصية بنت طيبة لشخصية مستغلة ووصولية وزي ما قولتلكم الحياة مش كلها مكسب".

حازم فودة ممتاز:
وأوضحت الفنانة رانيا يوسف أن تجربة العمل مع المخرج حازم فودة كانت جيدة وممتعة وقالت: "دائمًا لما بيبقى في روح جديدة بيكون في حماس وحياة للعمل لأن كل الناس عايزة تثبت نفسها وعايزة تنجح فبيبذلوا أقوى مجهود والعمل مع مخرج زي حازم فودة مريح وبيدفع للنجاح لأنه مخرج ممتاز".

ابطال تصريحات الفنانة رانيا يوسف الظروف الاقتصادية تصريحات رانيا يوسف المخرج حازم فودة

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