الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

23 مليون جنيه لرصف 3 شوارع بإمبابة في الجيزة

رصف 3 شوارع بإمبابة
رصف 3 شوارع بإمبابة في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل على المواطنين. 

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لخطط الرصف الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والمراكز للاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها. 

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رصد ٢٣ مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لرصف عدد من الشوارع الهامه بحي شمال الجيزة، مشيراً إلى أنه جاري رصف وتطوير شارع الأقصر بطول حوالي ١.٦ كم وبعرض ٢٠ متر، والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة. 

وأضاف أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير لشارع بشتيل بطول ١.٤ كم وبعرض ٢٠م،  وشارع ذكي مطر بطول حوالي ٦٠٠ م، وبعرض ١٢ م تقريبا، مؤكداً على تقدم نسب تنفيذ الأعمال بتلك الشوارع والتي بلغت ٧٠% حتى الآن للتسهيل على المواطنين، حيث تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء أرصفة المشاة وجزيرة وسطى. 

وشدد المحافظ على رئيس حي شمال الجيزة بضرورة المتابعة الدورية للأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع الوحدة بدءا من شارع النيل حتى نهاية التوحيد والنور بطول ١,٣٥ كم ومتوسط عرض الرصف ٣٠ م، ما يعد إضافه لمنظومة الطرق بحي شمال الجيزة. 

كانت أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف بالانترلوك لشارع 490 بحى بولاق الدكرور ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية. 

 

إمبابة بشتيل ذكي مطر محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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