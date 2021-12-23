الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مفتي الجمهورية: التعامل مع البنوك بكل الصور مباح شرعًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التعامل مع البنوك بكل الصور مباح شرعًا، وهو ما اتفق عليه العلماء.

وأضاف مفتي الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن جهود وأنشطة دار الإفتاء في ٢٠٢١: "تلقيت سؤالًا من أحد الشباب حول حكم التقدم للعمل في البنوك، وليس عن حكم العمل بها"، متابعًا: "يجب إزالة هذه الأفكار".

وأشار إلى أن دار الإفتاء تحرص على تنقية الفتاوى القديمة الموجودة على موقع الدار، لأن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والأشخاص.

وأوضح أن دارالإفتاء بذلت خلال العام مجهودات كثيرة على كل المستويات والأصعدة الداعمة لبيان صحيح الدين، في مواجهة موجات التطرف والإرهاب ودعم التحول الرقمي ومواكبة التغيرات التي طرأت على عالمنا المعاصر. 

وأشار إلى أن الدار حرصت خلال عام 2021، على الدخول إلى عصر الرقمنة، وتطوير كل أدواتها لخدمة الفتوى والإفتاء، لافتًا إلى أن الدار كانت حاضرة بقوة في المحافل الدولية والعلمية والملتقيات الفكرية حول العالم مُبادِرة ومُتعاونِة ومُحاضِرة، فاستطاعت تقديم خطاب علمي رصين وأمين نسجته من خلال الفهم الصحيح والإدراك العميق لمعطيات الواقع المعيش فيه ومقاصد الفقه الصحيح وغاياته. 

ولفت إلى أن دار الإفتاء حرصت خلال عام 2021، على أن تكون مصدرًا للإشعاع الإفتائي على مستوى العالم، فكانت لها نشاطات ملحوظة على المستوى الخارجي أيضًا، فضلًا عن جهودها في ملف تدريب الطلاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائي وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة، حيث أَوْلَتِ اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاء وزادت من عدد ساعات التدريب.

المفتي التعامل البنوك كافة الصور مباح شرعا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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