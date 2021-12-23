الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شاب بتهمة قتل مُسِّن بمنطقة بولاق أبوالعلا

طعن
طعن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط متهم بقتل مسن بمنطقة السبتية في بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي مفاده وجود جثة بمنطقة السبتية ببولاق أبو العلا، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبيَّن مقتل عامل في بداية العقد السادس من العمر، فيما تم ضبط المتهم.

وقال شهود عيان، إن المتهم خرج حديثًا من السجن، وباغت المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ليسقط المجني عليه جثة هامدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب قتل مسن السبتية بولاق أبو العلا السجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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