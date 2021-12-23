العراق وأستراليا يبحثان دور بغداد في تدعيم وتعزيز التهدئة بالمنطقة

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والسفيرة الأسترالية باولا غانلي، اليوم الخميس، دور العراق في تدعيم وتعزيز التهدئة بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن مصطفى الكاظمي استقبل السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء البحث في مختلف أوجه التعاون وآفاق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك التعاون الأمني، مع انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحوّله إلى مهام تقديم الإسناد والمشورة".

ولفت إلى أن اللقاء شهد أيضًا البحث في الوضع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، ودور العراق المتنامي في تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز التهدئة في المنطقة.