الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب جامعة أسيوط تزور المعهد الديني ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعهد الديني "معهد فؤاد الأول"، وذلك في إطار فعاليات احتفال الجامعة باليوم العالمي للغة العربية.

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جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة إحياء التراث بجامعة أسيوط وبمشاركة كلاً من الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، الدكتور محمود عبد المعطي الأستاذ بقسم اللغة العربية ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية والدكتورة حنان موسي مدرس العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب، الدكتورة يمني عاطف مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب، الدكتورة هند حسانين مدرس مادة بقسم الإعلام كلية الآداب، إلي جانب لفيف من طلاب الجامعة المشاركين من مختلف الكليات بالجامعة.

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حيث رافقها خلال الزيارة كلاً من الدكتور أحمد عوض مدير عام آثار أسيوط، محمود هاشم كبير المفتشين، علي عبد الحافظ وكيل وزارة منطقة أسيوط الأزهرية، محمود محمد عبد المنعم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الشيخ عبد المعطي شحاتة مدير معهد أسيوط الديني، ريهام يحيي مفتش آثار أسيوط، محمد فتحي الوكيل الثقافي، الدكتورة سوسن مدير إدارة التدريب بمنطقة أسيوط.

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وخلال الزيارة أكدت الدكتورة مها غانم على أهمية إقامة الرحلات التي تستهدف الأماكن الأثرية داخل محافظة أسيوط بهدف التنشيط السياحي ورفع الوعي الثقافي لدى الطلاب وتعريفهم بأهم معالم وحضارة وتاريخ أسيوط، مشيرة إلى حرص إدارة الجامعة على تعميق كافة أواصر التعاون مع مختلف الهيئات لدعم جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث والحضارة وغرس روح الفخر والانتماء بتاريخ مصر وعظمتها.

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وفي هذا الشأن أشادت بمعهد فؤاد الأول كأحد المواقع التراثية الطبيعية المقامة على ضفاف نهر النيل، مؤكدة على أنه يعد واحداً من أهم الآثار الإسلامية التي تتواجد بمحافظة أسيوط وأكبر معهد أزهري في الصعيد ومنارة علمية ووطنية يساهم في نشر سماحة الإسلام ونشر تعاليم الأزهر الشريف.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محافظة الاعلام طلاب العلاقات العامة العربية جامعة الكليات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات اللغة العربية التليفزيون كلية التربية رئيس جامعة

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