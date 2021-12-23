الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بحيازة سلاح نارى ومواد مخدرة بمنطقة التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس متهم بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بمنطقة التجمع 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر بحوزته على "فرد خرطوش- كمية من البودر المخدر- مبلغ مالي- هاتفي محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حبس نيابة التجمع متهمين سلاح

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وائل لطفي

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