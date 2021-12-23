الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التنمية المحلية يؤكد أهمية بناء صف قيادي ثاني بالمحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أهمية بناء صف قيادى ثانى فى المحليات تنفيذاً لتكليفات الدولة والقيادة السياسية واستراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا إلى استمرار الجزء الأول من دورة قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالى.
وقال إن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة ، حيث يحصل المتدربون فى هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً ، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع و أفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع .
وأضاف شعراوي أن الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل سينفذ نهاية يناير 2022 و لمدة 3 أسابيع .. موضحا أن البرنامج التدريبى لقادة المستقبل يتضمن أيضاً ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماى وهندسة الإنسانيات ورؤية مصر 2030 ، وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية ، والتخطيط الاستراتيجى ، ومهارات التفاوض ، والتخطيط العمرانى ، وإدارة المشروعات ، والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال ، والبروتوكولات والمراسم ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس إدارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية .
ولفت إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن ، والحصول على دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الإدارة المحلية .
وفى ذات السياق ..ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية جديدة هى اللغة الانجليزية للمستوى المتوسط ، ودورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics ، ودورة إجراءات توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض لإدارات التعاون الدولى ، ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 142 متدرباً من جميع المحافظات .
من ناحية أخرى ، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وبرنامج ادارة المشروعات Pmp ، و استفاد من هذه الدورات 50 متدرباً من جميع المحافظات .

التنمية المحلية محمود شعراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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