الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«استراتيجيات الإقلاع عن التدخين» ندوة إعلامية بمركز شباب دمنهور

الندوة
الندوة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

حيث نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي ندوة إعلامية تحت عنوان (استراتيجيات الإقلاع عن التدخين) حاضر فيها الدكتور أيمن صادق  استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمنهور وعبد المجيد خليل  أخصائي إعلام بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة  بقاعة مركز شباب المدينة بدمنهور. 

حيث أكد الدكتور أيمن صادق  استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمنهور على خطورة التدخين كعادة سيئة ومضرة بالصِّحة على المدخن نفسه وعلى من هم حوله (التدخين السلبي) إذ يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كالجلطة الدماغيَّة والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

 كما تم استعراض الاستراتيجيات الفعالة للإقلاع عن التدخين والمجربه بالفعل ومنها "تدويِّن أسباب الإقلاع عن التدخين - تجهِّيز قائمة تتضمن كل الأسباب وراء رغبة المدخن في الإقلاع عن التدخين - وضع خطة للإقلاع عن التدخين" وتم التأكيد على أهمية الإرادة الداخلية والاقتناع لدى المدخن للإقلاع عن التدخين. 

الداخلية محافظ محافظ البحيرة الأمراض مناعة

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