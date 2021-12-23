الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواقف عشوائية وانتظار خاطئ.. تحرير 1267 مخالفة مرورية بالجيزة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مرورية مكثفة بكافة الطرق والمحاور ونجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية من تحرير عدد 1267 مخالفة مرورية جاءت تفاصيلها كالآتي:-

ضبط عدد 863  مخالفة انتظار خاطئ، و326 بدون تسيير، و52 متنوع، 436 نموذج 125، 647  مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و69 عكس الاتجاه، و97 عدم استخدام حزام الأمان.

و64 حملة السرفيس، و714 التصالح الفوري و654 ملصقات ومعلقات، و76 زجاج فاميه، 657  تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

 

الجيزة الادارة العامة لمرور الجيزة مخالفة مرورية موقف عشوائي انتظار خاطئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

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