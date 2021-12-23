حملة مرورية لضبط مركبات «التوك توك» المخالفة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة مرورية مكبرة بقيادة اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لضبط مركبات «التوك توك» المخالفة بشارع محمد أنور السادات وخاتم المرسلين.

وشارك في الحملة كل من اللواء خالد البروي، حكمدار الجيزة، واللواء حازم راتب، نائب مدير مرور الجيزة والعقيد محمد سعيد مفتش الإدارة العامة لمرور الجيزة، والرائد محمد الباز، رئيس قسم مرور ترسا، و تم ضبط ومصادرة والتحفظ على عدد من مركبات التوكتوك المخالفة لقرار محافظ الجيزة بحظر سير التوكتوك بشارع ترسا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، شن رجال مرور الجيزة بقيادة اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وسحبت الجهات المعنية 1062 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وعدم ارتداء الخوذة لقائدي الدرجات النارية خلال الـ24 ساعة الماضية.