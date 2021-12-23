الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس ترسم البسمة على وجوه أطفال «الدمرداش»

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر، زيارة لمستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضا من بعض الدول العربية والأفريقية، و الغسيل الكلوي، أمس الأربعاء.

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جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق وحضور الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب، وحضور الأستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الآداب، وبحضور الأستاذة الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال الجديد، وبإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع، والمنسق العام لأسرة من أجل مصر الأستاذ أحمد خالد ، والأخ الأكبر هاجر ابراهيم.

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 ساهمت الزيارة في رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى والتخفيف من معاناتهم، وتم تفقد المستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المتطورة، وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة للمرضى من الأطفال، وتقديم كامل الدعم لهم وصولا إلى مرحلة الشفاء، تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، ويدعو القطاع جميع شرائح المجتمع لدعم مستشفى الأطفال بالدمرداش لاستمرارها فى تقديم خدماتها المجانية، وفي نهاية الزيارة تمنى الحضور تمام الشفاء للمرضى.

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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