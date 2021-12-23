مصرع أب وابنته في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بالشرقية

لقي أب وابنته مصرعهما، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل طريق "عليوة- الحسينية" بمحافظة الشرقية وبالعرض على نيابة الحسينية صرحت برئاسة بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الحسينية بوصول "السيد محمد دياب" 42 عامًا وابنته "جنا" 7 سنوات مقيمان عليوة الحسينية متوفين إثر تعرضهما لحادث تصادم أثناء استقلالهما دراجتهم النارية -موتوسيكل- تحت عجلات سيارة نقل.

وتبين من التحريات حدوث الوفاة نتيجة تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل طريق قرية عليوة-الحسينية" وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.