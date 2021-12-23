«شبوة وأمطار ورياح نشطة».. حالة الطقس في مصر اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقساً مائلاً للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد «شاهين» أن الطقس سيكون بارداً ليلاً على جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح «شاهين» أن من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متباعدة.

وأشار إلى أن حالة الرياح ستكون نشطة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متباعدة.

وتقدم «الدستور» بياناً بدرجات الحرارة على بعض أنحاء الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 العظمى 18.

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18.

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19.

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 11.

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 19.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 17.

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 19.

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 20.

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 19.

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26.

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 24.