البحر الأحمر تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في حملة شلل الأطفال

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نجاح أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم ٦٧١٧٢طفل بنسبة تغطية ١٠٤.٥%.

وأوضح "مرعي"، في بيان له، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الرابع بتطعيم ٦٧١٢٧ طفلًا من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠٤.٥ %، مشيرًا إلى مدى واستكمال العمل بالحملة خلال يومى الخميس والجمعة، عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الشكر للمشاركين في الحملة من المشرفين وأعضاء الفرق على مستوى المحافظة على الجهد المميزوالمبذول لتحقيق المستهدف في وقت قياسي.

كان أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة لمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية نفذت خلال أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة قامت خلال اليوم الأول بتطعيم 63759 طفلًا من عمر يوم وحتي5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 99.5%.

ولفت إلى أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقدالاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.

وأضاف أن مدن رأس غارب والقصير قامت بتنفيذ نسبة المستهدف والتي وصلت لـ100%، من خلال الفرق المشاركة في الحملة.

ونوه بأن الحملة ستستمر حتى 22 ديسمبر 2021 وذلك من خلال الفرق الثابتة أو المتنقلة من منزل لآخر، لافتًا إلى أن هذا التطعيم مختلف عن تطعيم شلل الـطفال الموجود بالتطعيمات الروتينية ولا يتعارض مع أي منها ويمكن أخذ الجرعة في نفس الفترة، وأن هذا التطعيمغير متوفر إلا من خلال فرق التطعيمات التابعة لمديرية الصحة، وخلال فترة الحملة القومية فقط ولا يمكن تلقيه في أي مكان آخر.