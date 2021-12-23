الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحر الأحمر تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في حملة شلل الأطفال

حملة شلل الأطفال
حملة شلل الأطفال

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نجاح أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم ٦٧١٧٢طفل بنسبة تغطية ١٠٤.٥%.

وأوضح "مرعي"، في بيان له، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الرابع بتطعيم ٦٧١٢٧ طفلًا من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠٤.٥ %، مشيرًا إلى مدى واستكمال العمل بالحملة خلال يومى الخميس والجمعة، عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الشكر للمشاركين  في الحملة من المشرفين وأعضاء الفرق على مستوى المحافظة على الجهد المميزوالمبذول لتحقيق المستهدف في وقت قياسي.

كان أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة لمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية نفذت خلال أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة  قامت خلال اليوم الأول بتطعيم 63759 طفلًا من عمر يوم وحتي5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 99.5%.

ولفت إلى أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقدالاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.

وأضاف أن مدن رأس غارب والقصير قامت بتنفيذ نسبة المستهدف والتي وصلت لـ100%، من خلال الفرق المشاركة في الحملة.

ونوه بأن الحملة ستستمر حتى 22 ديسمبر 2021 وذلك من خلال الفرق الثابتة أو المتنقلة من منزل لآخر، لافتًا إلى أن هذا التطعيم مختلف عن تطعيم شلل الـطفال الموجود بالتطعيمات الروتينية ولا يتعارض مع أي منها ويمكن أخذ الجرعة في نفس الفترة، وأن هذا التطعيمغير متوفر إلا من خلال فرق التطعيمات التابعة لمديرية الصحة، وخلال فترة الحملة القومية فقط ولا يمكن تلقيه في أي مكان آخر.

البحر الاحمر المركز الأول وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة على مستوى الجمهورية مرض شلل الأطفال التطعيم ضد شلل الأطفال تطعيم ضد شلل الأطفال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الفرق الطبية الثابتة تحقيق المستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المركز الأول على مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

بعد ساعات.. الحكومة تعقد اجتماعها الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«شبوة وأمطار ورياح نشطة».. حالة الطقس في مصر اليوم

«أمن المنافذ» يحرر 95 قضية في 3 أيام

نصائح من «المرور» لقائدي السيارات في الشبورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى