حصاد «الأوقاف» 2021 فى مجال البر.. 400 مليون جنيه خدمة للمجتمع

حصاد الأوقاف 2021 في مجال البر .. 400 مليون جنيه خدمة المجتمع

أعلنت وزارة الأوقاف عن جهودها في مجال البر وخدمة المجتمع والعناية بالأسر الأولى بالرعاية، حيث تم صرف ما يزيد على 400 مليون جنيه في هذا المجال وذلك على النحو التالي:

1. تم صرف (50) مليون جنيه لدعم صندوق (عطاء) لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



2. تم صرف (25) مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ليصل إجمالي ما تم صرفه لبناء المدارس (175) مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات.

3. تم صرف (20) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" من خلال صندوق تحيا مصر.

4. تم صرف (5) ملايين جنيه لمتضرري السيول والأمطار بمحافظة أسوان، وجار صرف (5) ملايين أخرى.

5. تم صرف (37,325,858) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

6. تم صرف (17,507,067) جنيهًا ، لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

7. تم صرف (60) مليون جنيه مساعدات لأهالي غزة .

8. استخراج (40) ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، بتكلفة بلغت (2,500,000) جنيه.

9. دعم نقابة القراء بـ (400) ألف جنيه.

10. تم صرف (355) ألف جنيه لتعويض متضرري حادث قطار سوهاج.

11. (142,500,000) جنيه صكوك أضاحي الأوقاف ، تم ترجمتها إلى (1453) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف ، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف أسرة.