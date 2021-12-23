«شعير»: الصعيد يعيش أفضل سنواته في عهد السيسي

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشئون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفذ أكبر خطة للتنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد.

وأضاف «شعير» في تصريحات لـ«الدستور» أن المشروعات التي يتم افتتاحها حاليا في الصعيد تمثل تنمية على أعلى مستوى في مجالات متعددة ومختلفة.

وأوضح أن تنمية الصعيد باتت موجودة في جميع المجالات مثل الصحة والتعليم والطرق والكباري والبنية التحتية المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة ترعب في إيصال رسالة واضحة بأن التنمية في الصعيد تكون في مكانة هامة لديها.