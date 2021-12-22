الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تصعد بفعل هبوط فى المخزونات يلقى بظلاله على مخاوف أوميكرون

النفط
النفط

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد هبوط أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية وهو ما غطى على مخاوف بشأن الضرر الذي من المرجح أن يلحقه متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون بالنشاط الاقتصادي.
 

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 75.29 دولار للبرميل.
 

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.64 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 72.76 دولار للبرميل.
 

وسجلت مخزونات النفط الأمريكية هبوطًا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع انخفاضها 4.7 مليون برميل، رغم أن ذلك يرجع جزئيًا إلى اعتبارات ضريبية في نهاية العام تشجع الشركات على تخزين براميل من الخام.
 

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "شهدنا هبوطًا في الإنتاج وهبوطًا في مخزونات الخام، وذلك يعطي السوق آفاقًا داعمة".
 

وزادت قيود على التنقل مرتبطة بفيروس كورونا في أرجاء العالم من المخاوف حيال هبوط في الطلب على الوقود. وأعادت دول، من بينها ألمانيا وأيرلندا وهولندا وكوريا الجنوبية، فرض إغلاقات جزئية أو كاملة أو إجراءات أخرى للتباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.


ومن المحتمل أن صعود سوق النفط يجد أيضًا دعمًا من تغيير شركات المرافق الأوروبية مصدرها للطاقة من الغاز الطبيعي إلى زيت التدفئة بسبب أسعار قياسية مرتفعة للغاز في القارة.
 

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المتحور أوميكرون أكثر فتكًا من المتحور دلتا الذي كان المهيمن في الأشهر القليلة الماضية.
 

ويذكر أن ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة، لكن المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم وتأثير إعادة فرض قيود على الطلب على الوقود.
 

أوميكرون شيكاجو الخام اسعار النفط المخزونات الأمريكية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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