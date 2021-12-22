رئيس «رياضة النواب» يهنئ الأهلى بالسوبر الإفريقى

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لتتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الرجاء المغربي، بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح.

وقال حسين في تصريحات تعليقًا على تتويج الأهلي: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقى بعد الفوز الغالي على فريق الرجاء المغربى".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية".

وتابع: "تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ التي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه بانتصاره على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبر الإفريقي بالتعادل الإيجابي.

وتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي بركلات الترجيح للمرة الثالثة بعد أن توج بنسخة 2006 على حساب الجيش الملكي، ونسخة 2007 ضد النجم الساحلي بتلك الكيفية، وتفادى خسارة مشابهة لنسخة 2015 ضد وفاق سطيف بعد أن سجل أيضًا في الثانية الأخيرة ضد منافسه الجزائري وخسر بركلات الترجيح.

وحافظ الأهلي على لقبه الذي حصده الموسم الماضي في الدوحة أيضًا على حساب نهضة بركان المغربي، وحرم الرجاء من حصد السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز به للمرة الأخيرة في نسخة 2019.