الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القاهرة» تنتهى من إصلاح كسر خط كورنيش النيل

شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه على طريق كورنيش النيل، بعد منطقة أبراج نايل سيتي.

وأكدت الشركة في بيانها، الأربعاء، أنه جرى التعامل مع الكسر صباح اليوم، وجرى غلق مصدر المياه وشفط المياه بواسطة سيارات الشفط، وتمت على الفور أعمال الإصلاح.

وأشارت الشركة إلى أنه جارٍ ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة من الانقطاع وهي منطقة كورنيش النيل وبولاق أبوالعلا، وجرى الحفاظ على انتظام حركة سير السيارات، وإعادة الشيء إلى أصله بعد انتهاء عملية الإصلاح.

كسر بماسورتي مياه شركة مياه القاهرة مياه القاهرة كورنيش النيل أخبار محافظة القاهرة

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