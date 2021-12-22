«مياه القاهرة» تنتهى من إصلاح كسر خط كورنيش النيل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه على طريق كورنيش النيل، بعد منطقة أبراج نايل سيتي.

وأكدت الشركة في بيانها، الأربعاء، أنه جرى التعامل مع الكسر صباح اليوم، وجرى غلق مصدر المياه وشفط المياه بواسطة سيارات الشفط، وتمت على الفور أعمال الإصلاح.

وأشارت الشركة إلى أنه جارٍ ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة من الانقطاع وهي منطقة كورنيش النيل وبولاق أبوالعلا، وجرى الحفاظ على انتظام حركة سير السيارات، وإعادة الشيء إلى أصله بعد انتهاء عملية الإصلاح.