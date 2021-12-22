الشلل ليس الأول.. أمراض مستوطنة قضت عليها الدولة المصرية

الشلل ليس الأول

معركة شديدة خاضتها مصر من أجل محاربة العديد من الأمراض المستوطنة بها، والتي مر عليها سنوات طويلة دون حلول جذرية لها، وأصبح هناك مستفيدون كثيرون من تلك الحرب هم المرضى الذين تم شفائهم.

واتساقًا مع ذلك، تقوم وزارة الصحة بحملة حالية لتطعيم الأطفال من سن عام حتى خمس سنوات ضد شلل الأطفال، وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وبالأمس أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تطعيم 13 مليونا و127 ألفا و596 طفلا حتى نهاية الاثنين الماضي وهو ثاني أيام إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وكانت قد كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، عن أن مصر استقبلت 20.8 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي النوع الثاني المطور(nOPV2)، بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

ولم يكن شلل الأطفال هو المرض الأول الذي تستهدف وزارة الصحة محاربته ولكن سبق لها تجارب عديدة في محاربة الأمراض المستوطنة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز معارك الصحة مع تلك الأمراض.

فيروس سي كان أحد الأمراض التي استطاعت مصر السيطرة عليه، إذا أنه في يوليو الماضي وأعلنت وزارة الصحة أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، نجحت خلال 7 أشهر فقط في فحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج 2.2 مليون مريض بالتهاب الكبد الوبائي، مؤكدة انخفاض معدل الإصابات الجديدة بأكثر من 92 بالمئة سنويًا.

وكذلك استطاعت مصر خفض معدلات الإصابة بفيروس بي، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة فقد نجحت مصر في خفض نسب الإصابة مقارنة بعدد السكان في السنوات الأخيرة، مع مساع لتحقيق مزيد من انخفاض الإصابات في الفترة المقبلة.

وبلغت نسب الانخفاض في إصابات "فيروس بي" بمصر خلال السنوات الماضية نحو 77.8٪، وكان ذلك بسبب إجراء الكشف عن الأجسام المضادة لـ"فيروس سي" لـ 60 مليون مواطن، وكانت النتيجة ظهور تلك الأجسام لدى قرابة 4.8 من المفحوصين، وبلغت نسبة الإصابة مليون و540 ألف، بحسب إحصائيات وزارة الصحة، وتم علاجهم بالمجان ضمن حملة "100 مليون صحة".

كما تم إطلاق عدد من المبادرات للمرأة منها مبادرة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية.

وكانت أحد المبادرات الهامة مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لتشمل فحص 11.5 مليون طالب وطالبة من طلاب المدارس، بالإضافة إلى مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي، والتي بموجبها تم إنشاء 1000 وحدة غسيل كلوي بالمجان بدعم من صندوق تحيا مصر.

وأخيرًا محاربة ضعف البصر من خلال مبادرة “نور حياة” واستهدفت الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ومليوني مواطن، بتمويل مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر".