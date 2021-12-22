الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يطالب بالتدقيق فى تطبيق الإجراءات الوقائية بسبب الشتاء والأعياد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

حذر قداسة البابا تواضروس الثاني،  من التهاون في الاحتراز من مخاطر فيروس كورونا المستجد ولا سيما في ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون) وشدد من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وأشار قداسته إلى جهود العلماء لتطوير اللقاحات.
جاء ذلك خلال إلقاء قداسته عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.
وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وقال: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم خاصةً مع بدء فصل الشتاء من أمس، لأن كما يقول العلماء إن أعراض هذا المتحور هي أعراض شديدة وتشتد بعد يوميْن من الإصابة". 
وعن قداس عيد الميلاد قال قداسته: "ستكون صلاة عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية مع الحذر من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة" وأضاف: "علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج بأن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

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