الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لمصريين

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عدد من الأحداث، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لمصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.


وتناول التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أكتوبر الماضي، حيث تم اعتماد 4 عقود عمل، وتسوية 12 شكاوي وديا، و7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 19 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
https://www.dostor.org/3662711

 

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.


وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد -19» على مستوى الحكومة الاتحادية، في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيًا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كافة إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022.
https://www.dostor.org/3662722

 

وأعلن سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و389 ألفًا و500 جنيه كرعاية إجتماعية لـ2701 عامل غير منتظم منحة المولد النبوي الشريف، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديد بالمنظومة.


وأشار  الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 581  شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1772 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 681  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
https://www.dostor.org/366272

منحة المولد النبوي الشريف القطاع الخاص مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي مكتب التمثيل العمالي ببيروت حصاد وزارة القوى العاملة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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