الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشيد بدعم الرئيس السيسى للقضايا الشبابية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بالشباب بالبرنامج الرئاسي

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية يعد نموذجا وقدوة لجميع المسئولين، خاصة في ظل تمتع الشباب بالطموح والإرادة ومواكبته للتقدم التكنولوجى والعصرى وهو ما نعتمد عليه هنا في المحافظة في المشروعات الجارية والملفات المتنوعة. 

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وقال محافظ أسوان إنه سيتم إنشاء أول مركز متخصص لعلاج الإدمان بإشراف من جامعة أسوان ومشاركة 100 متطوع ومتطوعه بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء والذى قام بتنفيذ برامج وندوات توعية في 60 تجمع ريفى بقرى حياة كريمة.. 

جاء ذلك أثناء الحوار المفتوح للمحافظ مع شباب البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، بحضور أحمد السهم منسق عام البرنامج بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى بسطاوى القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان. 

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كما حضر أكثر من 200 شاب وفتاة ومشرف من المشاركين فى المجمع الثالث للبرنامج في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجارى ، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والأثرية. 

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وخلال اللقاء، استمع اللواء أشرف عطية لأهم الملاحظات والتعلقيات من شباب وفتيات المحافظات الأخرى للإستفادة منها في أعمال التطوير والتجميل الجارية وداخل المزارات الأثرية ، مؤكداً بأن تنظيم فعاليات برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية يأتى متواكباً مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة لتسخير القدرات والإمكانيات مع تعزيز مهارات شبابنا، واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بشبابنا فى جميع المحافظات سواء مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية والتى أصبحت تمتلك العديد من المقومات المتنوعة. 

 

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