الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: الدول الغنية أطالت أمد الجائحة عبر الجرعات المعززة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

اتهمت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية بإطالة أمد جائحة فيروس كورونا من خلال منح أولوية لحملاتها لإعطاء الجرعات المعززة، على حساب توفير اللقاحات للدول الفقيرة بطريقة أكثر عدالة.
 

وأوضحت المنظمة أنه لو كان تم تخصيص جرعات اللقاح للعاملين بالمجال الصحي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الدول الأشد فقرا، لكانت نسبة الأشخاص الملقحين في العالم وصلت إلى 40 % بحلول  سبتمبر الماضي. 

وتعتبر نسبة 40 % مهمة حيث يشير نموذج منظمة الصحة العالمية إلى انتهاء المرحلة الحرجة للجائحة بمجرد تطعيم هذه النسبة من سكان العالم.
 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية لم تحقق نسبة التطعيم 40 % المستهدفة.
 

وأضاف تيدروس: "من المرجح أن تطيل برامج الجرعات المعززة الشاملة أمد الجائحة، ولن تنهيها".
 

وأوضح أنه تم إرسال جرعات من اللقاح إلى دول لديها معدلات تطعيم مرتفعة بالفعل.

وعلى الصعيد الصحي، قالت مسؤولة اليوم الأربعاء، إن منظمة الصحة العالمية ليس لديها حتى الآن معلومات كافية عن متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا لتقول إنه أشد خطورة من متحور
دلتا.


يأتي ذلك بعد مرور شهر تقريبا على إعلان جنوب أفريقيا اكتشاف أوميكرون.
 

وقالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19، في إفادة للصحفيين "لدينا بالفعل بعض البيانات التي تشير إلى أن معدلات دخول المستشفيات أقل".
 

لكنها حذرت من استخلاص نتائج من البيانات المبكرة "لأننا لم نر المتحور ينتشر فترة كافية في مجموعة معينة من الناس حول العالم، نقصد بالطبع الفئات المعرضة للخطر".
 

وأضافت أن المعلومات بشأن المتحور الجديد، الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونج كونج في نوفمبر، لا تزال "مشوشة"، حيث ترصد الدول وصول المتحور وانتشاره.

كورونا كوفيد لصحة اللقاح دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارتين «ميكروباص» بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما