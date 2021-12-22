الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى يجرى مناورات بأسلحة أمريكية قرب منطقة انفصالية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت قناة دوم التلفزيونية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن الجيش الأوكراني أجرى مناورات قتالية باستخدام صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات في منطقة صراع مع انفصاليين في شرق البلاد، بينما يتصاعد التوتر مع روسيا.
 

وتسلمت أوكرانيا، التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، منذ عام 2018 سلسلة شحنات من الذخائر وصواريخ جافلين الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انتقادات من جانب موسكو.
 

وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من قواتها استعدادا لهجوم محتمل، مما أثار مخاوف من أن يتحول صراع محتدم في شرق أوكرانيا، إلى حرب مفتوحة بين الجارتين.
 

وتنفي روسيا التخطيط لأي هجوم، لكنها تتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار، كما طلبت ضمانات أمنية تمنع توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.
 

وقال أوليسكي دانيلوف، أكبر مسؤول أمني في أوكرانيا اليوم الأربعاء إن قرابة 122 ألف جندي روسي على بعد 200 كيلومتر من حدود أوكرانيا.
 

كان دانيلوف قد أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن روسيا ستحتاج من 500 ألف إلى 600 ألف جندي على الأقل على الحدود لإبقاء الوضع تحت السيطرة في حالة الهجوم.
 

والتصعيد حول أوكرانيا محور مشاورات بين الحلفاء الغربيين وروسيا، التي دُعيت إلى إجراء مفاوضات في إطار صيغة نورماندي، التي تضم ممثلين من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا.
 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك اليوم الأربعاء إن الحوار مع موسكو ضروري سواء أكان في إطار صيغة نورماندي مع فرنسا وأوكرانيا أم محادثات في مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي.

ويذكر أن أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن جيش بلاده أصبح "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، معتبرا أنه يستطيع "الرد على أي ضربة من روسيا".

 

وقال كوليبيا، في حديث لصحفيين أجانب، إن "الجيش الأوكراني أصبح أقوى بدرجة لا يمكن مقارنتها مع ما كان عليه عام 2014" وهو سيرد على أي ضربة من قبل روسيا.

 

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "في حال اتخاذ روسيا قرار شن حملة عسكرية، سيحدث كل شيء عمليا في غضون لحظة واحدة".

فرنسا السيطرة روسيا أوكرانيا الاطلسي

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وائل لطفي

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