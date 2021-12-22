وزير الري: تنفيذ 611 خزانا أرضيا بـ«مطروح» لحماية الأفراد والمنشآت من السيول

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة، ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالي 15 كيلومتر، ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة، وتابع: «نظرًا لتراجع خط الشاطئ في هذه المنطقة لحوالي 90 مترًا، الأمر الذي كان يهدد بتدمير كافة المنشآت المقامة على الساحل والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات».

وأشار «عبد العاطي»، إلى أن الأمر استلزم قيام هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة بالتدخل لحماية الاستثمارات الموجودة بالمنطقة والحفاظ على شواطئ مطروح، والتي تعد أهم عوامل الجذب السياحي بمطروح، مضيفًا أنه لو لم تتم أعمال الحماية لحدث تدمير للكورنيش وشاطئ الأبيض، وفقد أراضي وتهديد لسلامة المنشآت والأملاك قيمتها تتعدى 10 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أعمال الحماية اكتسبت 500 ألف متر مربع من الأراضى لا تقل قيمتها عن 5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لمحافظة مطروح لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، حيث التقى مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي نفذتها الوزارة بالمحافظة والجارِ تنفيذها، والمشروعات المستقبلية، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.



وأوضح، أن أعمال حماية الشواطئ تشمل كل المناطق المنخفضة في المحافظات الشمالية من شمال سيناء لمرسي مطروح، وأنه جارِ دراسة مشروعات طموحه للحماية ولاكتساب أراضي في بورسعيد ودمياط والمنصورة الجديدة والاسكندرية، مؤكدًا أن مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول تعد من أهم أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، وأن أعمال حماية الشواطئ تسهم فى إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، وإكتساب مساحات جديد ، الأمر الذي يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق الساحلية للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وفي ذات السياق، قام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء شعيب والنواب وعدد من شيوخ القبائل، بتفقد مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح والذي انتهت الوزارة من تنفيذه، من خلال عمل ألسنة بالمنطقة الجنوبية للخليج، لحماية كورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه، واكتساب أراضي شاطئية، والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ، ومنع إطماء الرسوبيات بالممر الملاحي، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.